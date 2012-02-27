〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水创下近三个月高位,因柴油人气低迷

路透新加坡2月27日电---亚洲航煤较柴油近月升水周一连续第九个交易日上涨,至近三个月高位,因该地区对柴油的人气低迷.
贸易商称,尽管据称斯里兰卡、印尼等国的国内需求持稳,但原油价格居高不下,阻止了亚洲现货进口的增长.
航煤较柴油升水的坚挺更多的是因为柴油市场低迷,而非航煤需求加速,这些贸易商称.
航煤3月/4月互换近一周来首次回落至正价差区域,因套利窗口周一再度关闭.
中航油已将3月和4月航煤购买量削减了多达25%,或因为原油价格升高.
与此同时,中东柴油升水继续飙升,创下新高.
3月柴油裂解价差跌0.81美元至每桶14.49美元.航煤裂解价差下跌0.75美元至每桶15.48美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 136.99 137.39 137.19 137.28 -0.09 -0.07
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.06 136.46 136.26 136.42 -0.16 -0.12
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 136.96 137.36 137.16 137.32 -0.16 -0.12
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.56 137.96 137.76 137.92 -0.16 -0.12
3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 136.11 136.30 -0.19 -0.14
4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 136.42 136.60 -0.18 -0.13
(完)
--编译 王洋; 审校 丁琦