〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日走弱,因需求前景转向黯淡

路透新加坡2月27日电---亚洲燃料油市场周一连续第二个交易日走弱,因需求前景转向黯淡.固定价格水准大涨,今日现货180-cst燃料油价格连续第四个交易日触及三年多高位.
固定价格水准追随指标原油价格飙升,已令此前活跃的燃料油市场承压,压制了寻求直馏燃料油的中国小炼厂的需求.
"如果要说出一个理由以解释当前市场的疲态的话,就是不断上涨的价格水平,"新加坡一位亚洲交易商表示.
"支撑市场在截至1月的如此长时间内保持强势的理由还在,中国仍缺乏原料,但高价已使其炼油利润率进入大幅亏损状态."
现货180-cst价格收报每吨751.65美元,为2008年7月以来最高,受助于布兰特近月原油期约在亚洲收盘连续第四度触及10个月高位.
疲弱的人气亦影响到互换市场活动,即期跨月价差成交连续第二个交易日低於50万吨,而俄罗斯石油公司LUKOIL继续大量抛售.
近月跨月价差进一步跌至每吨4.38美元,连续第二个交易日持於5.00美元下方,成交清淡,不足20万吨.
本月抵达船货数量同样较大,此前的大量到货已使得新加坡库存水准升至40周高位2,170万桶.
3月燃料油裂解价差走阔0.25美元至贴水6.72美元.4月裂解价差回软0.23美元,报每桶贴水6.40美元.
180-cst燃料油上升1.52美元至每吨751.65美元;380-cst品级燃料油上升1.55美元至738.35美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 751.50 751.80 751.65 750.13 1.52 0.20
现货380CST燃料油 FO380-SIN 738.00 738.70 738.35 736.80 1.55 0.21
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 743.00 745.00 744.00 744.00 0.00 0.00
380CST船用燃料油升水 5.00 6.30 5.65 7.20 -1.55
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.25 5.75 5.50 6.05 -0.55 -9.09
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.75 4.25 4.00 4.45 -0.45 -10.11 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋