〔美国股市〕开低,标普500指数从四年高位回落

路透纽约2月27日电---美国股市周一开低,标普500指数从四年最高收位回落,此前20国集团(G20)告诉欧洲,如果要想获得外界更多的帮助,必须自己先拿出更多资金来应对债务危机.[ID:nCN1411822]
道琼工业指数.DJI盘初跌24.22点,或0.19%,至12,958.73点,标准普尔500指数.SPX下滑4.53点,或0.33%,至1,361.21点,Nasdaq指数.IXIC跌17.90点,或0.60%,至2,945.85点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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