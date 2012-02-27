〔欧洲汇市〕英镑兑美元小幅下跌,但正面数据预期或扶助本周表现

* 英镑距离2012年高位不远,本周英国数据料有改善

* 200日移动均线1.5905美元附近有强劲阻力位

* 欧元在两个半月高位得到支撑,LTRO隐约可见

路透伦敦2月27日电---英镑兑美元周一小幅下跌,但距离三个半月高位不远,此前投资者预计英国本周公布的数据会较为强劲,将有助於提振英国经济今年能够避开衰退的预期.

人们预计2月英国工业联盟(CBI)零售销售差值,以及制造业与建筑业采购经理人指数(PMI)将基本同上月保持一致.不过,近期其他数据要高於预期,这令投资者下注今年第一季的英国经济将会成长,并自2011年底的萎缩中复苏.

英国央行因此可能不会再透过量化宽松计划向经济体中进一步注入资金.量化宽松政策对英镑构成偏空作用.

英镑兑美元GBP=D4最新下跌0.2%,报1.5848美元,但远低於上周低位1.5648美元,当时公布的英国央行会议记录较预期更为温和.

英镑距离2012年高点1.5929美元不远,该水准亦是去年11月中旬高位.在200日移动均线1.5905美元附近有强劲阻力位,自去年9月以来即未曾动摇.

数据显示,2月21日止当周,投机客削减英镑空头仓位,大部分仓位是在英国央行会议记录(公布)後调整的.市场人士称,这料给未来建立新多头仓位留出机会.

"我认为上周英镑(在英国央行公布会议记录後)的下跌有一些过度.这意味着本周数据公布前,英镑料会找到支撑点."Rabobank资深外汇分析师Jane Foley表示.

"鉴於去年第四季以来,经济活动有较好的改善势头,特别是PMI方面,英国经济看似在2012年第一季的成长将会相对较好."德国商业银行的分析师们在一份报告中称.

"这将会减少进一步资产购买活动的可能性,并对英镑构成支撑."

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.3%,报0.8446英镑,但仍接近上周五的两个半月高点0.8506英镑.由於希腊救助协议达成以及市场人士为长期再融资操作(LTRO)建仓,欧元在近几个交易日全面上扬.

尽管注入流动性看似会提升投资者的风险胃纳,部分分析师警告称,未来几个月该操作料会打压欧元.

此外,部分分析师表示,欧元区出现稳定迹象料会令英镑承压,因去年底时从欧元区流向英国的避险资金将出现回流.

摩根大通建议在0.8480英镑买入欧元,并在0.8310英镑设置止损位.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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