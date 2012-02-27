〔英国债市〕英债期货收於近四周高位,受大规模公债回赎与付息预期推动

路透伦敦2月27日电---英国公债期货周一收於近四周最高水平,投资者为近400亿英镑的公债赎回和票息支付做准备.
分析师表示,投资者也为欧洲央行即将在本周稍晚提供的第二轮三年期低息贷款做准备.此外,欧洲股市表现疲弱也刺激了固定收益资产的买需.
3月英债期货FLGH2结算价上涨49个跳动点至116.79,触及自1月31日以来最高收盘位.
德国公债期货结算价上涨71个跳动点至139.74,触及近六周最高收盘位,交易员称受德国总理梅克尔的讲话支撑.梅克尔称希腊第二轮纾困方案的成功也没有100%的保证.
现货市场方面,10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌5个基点至2.02%,较德国公债EU10YT=RR利差小幅走阔至19个基点.
最近几个交易日,10年期英债与10年期美债收益率US10YT=RR之差也大幅缩窄,已经缩窄至仅仅9个基点,接近近来的低点.
英国债务管理局(DMO)将在3月7日赎回英债,向市场的总支付金额达到268.7亿英镑.此外分析师预计现有英债的总票息支付额将达到100亿英镑左右.
除此之外,作为量化宽松项目的一部分,英国央行本周将购买45亿英镑英债,该数额使DMO将在周四标售的27.5亿英镑10年期英债相形见绌.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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