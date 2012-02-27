〔欧洲股市〕收挫,投资者担心高油价危及经济和希腊债务问题

路透巴黎2月27日电---欧洲股市周一下跌,因市场担心油价上涨将损及全球经济,同时希腊债务问题也持续困扰投资者.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,073.81点.欧元区的Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.4%,报2,513.06.

汇丰集团(HSBA.L)跌幅最大,下挫3.7%,此前公布的全年业绩不及预期,同时银行业人气下跌.法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)下挫3.5%.德国商业银行(CBKG.DE)下跌2.8%.

"这仍是获利了结现象.美国和欧洲股指触及关键的阻力位,而同时也存在技术性调整的可能.市场没有恐慌,中期趋势仍保持为正面."IG Markets驻巴黎分析师Jerome Vinerier表示.

"人们正在坐等下一次利好的催化剂."

有关经济成长的忧虑施压景气循环类股.PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)重挫3.5%.戴姆勒(DAIGn.DE)下跌2.9%,因中东紧张局势引发人们担心油价上涨.

较不容易受到经济周期影响的个股上涨.Telecom Italia(TLIT.MI)劲扬2.8%.RWE(RWEG.DE)攀升0.7%.雀巢(Nestle)NESN.VX上涨0.4%.

尽管周一意大利公债标售结果显示借贷成本下降,欧元区债务危机仍是投资者关注的重中之重.德国总理梅克尔之前表示,希腊新救助计划并没有100%的把握能够成功.

就在欧洲市场收盘後不久,德国下议院通过对希腊的第二轮抒困计划.

尽管有关希腊推行严苛撙节计划的质疑愈发升温,但许多投资者利用股市下午下跌的机会在本周稍晚欧洲央行(ECB)进行第二次长期再融资操作(LTRO)前建立多头仓位.

根据一份路透对货币市场交易商进行的调查,欧洲央行(ECB)届时将通过三年期再融资操作,向银行提供近5,000亿欧元的贷款.[ID:nCN1401248]

英国富时100指数.FTSE收低0.33%,报5,915.55点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.22%,报6,849.60点;法国CAC-40指数.FCHI收挫0.74%,报3,441.45点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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