〔金属期市〕期铜收高,受其他风险资产上涨、原油走低和技术信号带动

* 期铜收高,此前与美股一并反弹

* 期铜连续第二天收在200日移动均线上方

* 印尼铜矿停产提振铜价

* 市场关注:周二将公布的1月美国耐久财订单

路透纽约/伦敦2月27日电---期铜周一逆转稍早跌势并最终收高,受助于其他风险资产市场的正面动能、原油价格下跌以及未来几天可能扶助价格进一步走高的强劲技术性信号.

本周伊始,市场成交量活跃,稍早时市场在平盘水平上下波动,这是对较弱的欧洲市场和欧债危机持续忧虑,以及油价上涨可能会冲击到本已脆弱的全球经济复苏所作出的反应.

不过,期铜在尾盘随美国股市逆转跌势而上涨,并重新站在200日移动均线上方,这是关键的技术阻力位,它既是一条支撑线,也是2月大部分时间内的上行障碍.

HeritageWestFutures.com期货分析师Ralph Preston称:"(期铜)目前正升向3.89美元...今日突破3.88美元,未来将上看3.95美元."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨5.50美元,收报每吨8,536美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)交投最为活络的5月合约HGK2收高1.90美分,报每磅3.8890美元,接近3.8315-3.8965美元交投区间的上端.

(若浏览COMEX期铜200日移动均线图形,请点选:link.reuters.com/xew76s)

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量超过82,500口,较30日均值高出近20%.

今日盘初的多数卖盘活动,与欧洲债务危机恶化有关.此前周末20国集团(G20)会议未能达成增加向欧洲提供更多资金的决议.20国集团还向欧洲表示,欧洲若希望其他国家提供更多协助,自身也需要筹备更多资金来对抗债务危机,施压德国放弃对扩大欧洲纾困能力的反对.[ID:nL2E8DQ1OB].

"希腊救助协议达成後,上周涨势不错,但是市场现在转为关注欧洲抒困基金规模的争论上."INTL FCStone金属分析师Edward Meir称.

"关注布兰特原油价格也很重要;因为它有可能会拖累其他所有大宗商品.如果它走高10美元,那麽问题就很严重了,因为将产生通胀压力,给金属也将带来输入成本."

不过,供给紧张前景令铜拾得支撑,此前印尼Grasberg铜矿再度停产.

**聚焦中国需求**

投资者对铜市场需求的关注,可能会转向中国.该国占全球铜消费量的近40%,能够左右该金属走势.

今年迄今,中国铜需求令人失望.

上周公布数据显示,上海仓库的铜库存为逾216,000吨,仍在接近2002年迄今(高位)水平.

"中国可能在收储(铜).以该国标准来判断,其需求目前相对较弱,因此要判断这些价格水平就难上加难了."法国巴黎银行分析师Stephen Briggs称.

Teck ResourcesTCKb.TOTCK.N执行长周一表示,有关中国经济放缓的担忧被过分渲染.

中国统计局计划在周四公布官方制造业数据,如果上周疲弱的汇丰PMI数据得到确认,那麽期铜市场可能会有一些卖盘活动.

新一轮美国经济数据令人振奋.1月成屋待完成数据升至近两年高位,进一步显示楼市正处在复苏进程中.这也给期铜带来利好作用.

以下为1910GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 386.90 0.60 +0.16 343.60 12.60

LME期铝 2331.00 3.00 +0.13 2020.00 15.40

LME期铜 8536.00 5.50 +0.06 7600.00 12.32

LME期铅 2247.00 39.00 +1.77 2035.00 10.42

LME期镍 20155.00 -20.00 -0.10 18710.00 7.72

LME期锡 23705.00 -145.00 -0.61 19200.00 23.46

LME期锌 2097.00 17.00 +0.82 1845.00 13.66

上海期铝 16255.00 95.00 +0.59 15845.00 2.59

上海期铜 60400.00 780.00 +1.31 55360.00 9.10

上海期锌 15950.00 145.00 +0.92 14795.00 7.81

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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