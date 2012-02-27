〔纽约期市〕ICE原糖期货收在四个月高点,市场关注3月合约交割

路透纽约/伦敦2月27日电---原糖期货周一升至四个月高位,因基金和投资者买盘,此前市场人士将注意力转为即将到期交割的3月合约,届时该合约将在周三停止交易.

咖啡期货涨跌互现,可可小幅收涨.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2收高0.31美分,报每磅26.50美分,略低於盘中高点26.69美分,此为2011年10月28日以来最高水准.

伦敦5月白糖期货LSUK2涨9.70美元,报每吨671.10美元.

交易商称,原糖近月合约溢价SB-1=R显示,ICE-3月合约在2月29日到期时可能有大量交割.

不过,Country Hedging资深分析师Sterling Smith和其他经纪商指出,ICE Futures数据表明,前两个交易日中,3月合约SBH2未平仓量已减少了逾24,000口.截至上周五的未平仓量为40,537口.

"未来三天可能会再减少3万口,因此到期交割数量仍不固定."一位经纪机构的交易商称.

市场人士密切关注伦敦咖啡市场上近月罗布斯塔咖啡合约溢价LRC-1=R,後者近几周呈现出较大的波动性.

CoffeeNetwork分析师Andrea Thompson表示,市场关注最大产地越南的出售数量.近月合约溢价有可能在未来几周内进一步走阔.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡LRCK2收低44美元,报每吨2,012美元.纽约阿拉比卡咖啡期货KCK2上涨1美分,收在每磅2.046美元.

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货小幅上涨,涨势受美元走强压制.

纽约5月可可期货CCK2上扬43美元,或1.8%,收在每吨2,400美元,盘中高位为每吨2,443美元.价格受近期西非可可豆到货数量紧张提振.

伦敦5月可可期货LCCK2上涨29英镑,或近2%,收在每吨1,542英镑.(完)