〔全球金市〕金价持稳,欧元及油价下跌令市场稍作喘息

* 欧元下跌令金价上周走强後稍作喘息
* 金价从低位反弹,ECB将提供的流动性料利多金价
路透纽约/伦敦2月27日电---金价周一持稳,因欧元下跌及油价下滑引及金市在上周大涨後稍作喘息.
金价扳回早盘跌幅.周末20国集团(G20)告诉欧洲,如果要想获得外界更多的帮助,必须自己先拿出更多资金来应对债务危机.[ID:nCN1411822]消息令金价早盘下滑.
欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示,欧元区1月M3货供额年率为增长2.5%(路透调查预估为增长1.8%).[ID:nCN1413260]该数据激励了投资者.年初迄今金价累计升13%,因预计重要的经济体将保持宽松的货币政策.
在1859GMT,现货金XAU=微升0.21美元,至每盎司1,772.40美元,上周录得3%的升幅,为四周来最大的周度涨幅.
纽约商品期货交易所(COMEX)-4月黄金期货GCJ2收跌1.50美元,报每盎司1,774.90美元.成交量较30日均值低约70%.
金价从年初迄今累计上涨逾13%,且分析师对金价的前景看好,因预期重要的经济体将继续推出宽松的货币政策,降低了持有黄金的机会成本.
欧元兑美元下滑0.5%,因投资人担心油价本月上升将拖累全球经济增长.
交易员说,周一金价最初下跌,刺激了主要消费国印度的需求反弹.
其他贵金属方面,现货银XAG=升0.2%,报35.41美元.
现货铂金(白金)XPT=下滑0.4%,报每盎司1,701.49美元,现货钯金XPD=跌1.1%,报每盎司702.22美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 4月黄金期货 1774.90 -1.50 -0.1 1762.60 1781.00 116,870
COMEX 3月白银期货 35.524 0.186 0.5 35.045 35.625 55,912
COMEX 4月铂金期货 1714.30 -0.80 0.0 1693.00 1719.90 5,714
COMEX 3月钯金期货 705.30 -5.45 -0.8 703.70 716.55 4,627
现货金 XAU= 1772.40 0.21 0.0 1762.53 1779.11
现货银 XAG= 35.410 0.060 0.2 35.080 35.610
现货铂金 XPT= 1701.49 -6.05 -0.4 1693.50 1714.00
现货钯金 XPD= 702.22 -7.78 -1.1 705.00 713.01
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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