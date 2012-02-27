〔芝加哥期市〕CBOT大豆连升六天触及五个月高位,因中国进口需求持续

路透2月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,连升六个交易日,触及五个月高位,交易商说因预期南美大豆产量减少下,中国对美国大豆的进口需求持续.

近月大豆Sc1触及每每蒲式耳12.95美元,此为近月合约2011年9月22日来最高.3月SH2和5月合约SK2均升穿其200天移动均线且收在其上方.

近月豆油BOc1和豆粕期货SMc1也触及五个月高位,豆油触及每磅54.60美分,豆粕触及每短吨340.60美元.

中国进口需求持续及美国大豆供应下降的前景提振大豆价格.

巴西顾问公司Agrural降低对巴西2011/12年大豆产量预估至6,800万吨,上个月预估为7,020万吨.而另一企业Agroconsult降低其预估至6,960万吨,之前预估为7,100万吨.

市场仍在消化上周美国农业部(USDA)在年度展望会议中的数据,USDA预期2012/13年美国大豆库存将减少,而玉米库存将增加.

初步收盘数据显示,九天相对强弱指标为83,高於开盘前的78,进一步陷入70-100的技术超买区域.

CBOT-3月合约首个交割通知日是周三.CBOT称,在周五傍晚注册交割的有122口大豆合约,294口豆粕合约及11,023口豆油合约.

CBOT-3月大豆期货Sc1收高14-3/4美分,报每蒲式耳12.93-3/4美元.

3月豆粕合约SMc1收高7.3美元,报每短吨340.9美元.

3月豆油合约BOc1收升0.17美分,报每磅54.46美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆243,467口,豆油106,792口和豆粕 83,287口.

以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 644.50 3.75 0.6% -0.3%

CBOT大豆Sc1 1293.75 14.75 1.2% 7.9%

CBOT豆粕SMc1 340.90 7.30 2.2% 10.2%

CBOT豆油BOc1 54.46 0.17 0.3% 4.5%

CBOT小麦Wc1 645.75 4.75 0.7% -1.1%

CBOT稻米RRc1 1420.00 -0.50 0.0% -2.8%

EU小麦BL2H0 202.00 0.50 0.3% -0.2%

NYMEX原油期货CLc1 107.48 -2.29 -2.1% 8.8%

道琼工业指数.DJI 13,006 23 0.2% 6.5%

现货金XAU= 1766.40 -5.79 -0.3% 13.0%

欧元/美元EUR= 1.3399 -0.0063 -0.5% 3.5%

美元指数.DXY 78.5540 0.2010 0.3% -2.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 730 12 1.7% -58.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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