〔美国债市〕公债价格因油价忧虑、欧洲问题和月底买盘带动上升

* 担心油价攀升将损及经济成长

* 月底买盘提振公债价格

* 欧债危机忧虑刺激避险买盘

路透纽约2月27日电---美国公债价格周一上涨,因油价上升及不断恶化的欧洲债务危机打压对全球经济复苏的信心,且提振对避险公债的需求.

分析师说,基金经理调整其投资组合平均续期需求相关的月底买盘也支持公债价格.

"周五上涨後的跟进买盘良好,且20国集团对欧洲和希腊没有提供任何进一步支持的消息令人失望,为公债带来少量的避险买需,加之有月底买盘,"Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan说.

指标10年期美国公债价格US10YT=RR升15/32,收益率(殖利率)从周五尾盘的1.98%下滑至1.93%,介於自去年11月初以来的1.79%-2.17%区间.

一些分析师预期该收益率将不会很快突破其近期区间.

Moody's Capital Markets Research首席分析师John Lonski说,欧洲问题未解决将令人担忧欧洲的主权债和银行体系,不断上升的能源价格及脆弱的美国家庭支出暗示了宏观风险的水平,足以为10年期公债收益率仅在2%提供了理由.

30年期美国公债价格US30YT=RR升1-5/32,收益率从周五尾盘的3.10%下跌至3.04%.周一该收益率触及3.03%,为逾三周最低位.

欧洲债务问题方面,20国集团(G20)领导人周末向欧洲表示,欧洲若希望其他国家提供更多协助,自身也需要筹备更多资金来对抗债务危机,施压德国放弃对扩大欧洲纾困能力的反对.[ID:nL2E8DQ1OB].

不过,欧洲央行(ECB)本周中期计划向银行系统注入的低成本三年期贷款支撑了欧元区外围国家公债价格.此次流动性操作规模预计将在约5,000亿欧元(6,750亿美元).

市场人士表示,伊朗和西方国家间冲突、以及叙利亚内战造成原油价格上涨.这令市场担心能源成本高企料会阻碍本已受到欧债危机拖累的全球经济成长.

布兰特原油期货LCOc1在连续上涨五天后,於周一回落,并处在略低於每桶124美元水平.纽约商业期货交易所(NYMEX)4月合约CLJ2虽然下滑,但收在每桶108.50美元上方.投资者担心高能源成本会拖缓经济活动以及消费者支出,将令全球再度走向衰退.

市场人士将关注周三和周四美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克在国会的作证.

"贝南克言论(和以往相比)估计不会有什麽不同,不过还是有一件非常值得关注的事情."Canavan说."如果他的言论与近期陈述以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录相差很大,那麽这将会是意外情况."他在谈及FOMC时表示.

Canavan说,贝南克可能会论及经济面临风险中的原油价格上涨问题.

Jefferies驻纽约美国利率产品销售和交易部门副主管Chris Bury表示:"近期将会维持自去年11月以来的窄幅区间,因美联储继续执行卖短买长(扭转操作,twist operation),以及有关第三轮量化宽松的传言."

分析师们指出,本周将有一系列经济数据公布.其中周三将公布的第四季国内生产总值(GDP)数据、周四将公布的2月美国供应管理协会(ISM)制造业指数和初请失业金人数是焦点.

除了贝南克在国会作证,FOMC将在周三发布经济景气报告褐皮书.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+01/32) 0.289

五年期公债US5YT=RR 100-05/32 (+08/32) 0.846

10年期公债US10YT=RR 100-23/32 (+16/32) 1.922

30年期公债US30YT=RR 101-21/32 (+1-05/32) 3.040(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军

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