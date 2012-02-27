〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.01%,Nasdaq指数收涨0.08%

路透纽约2月27日电---周一美国股市标普500指数收在2008年6月来最高水平,连涨三天,因油价从近期涨势回落,且数据显示美国楼市进一步改善.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌1.44点,或0.01%,至12,981.51点;标准普尔500指数.SPX收高1.85点,或0.14%,至1,367.59点.Nasdaq指数.IXIC收涨2.41点,或0.08%,至2,966.16点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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