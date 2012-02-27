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市场报道 | 2012年 2月 28日 星期二 05:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.01%,Nasdaq指数收涨0.08%

路透纽约2月27日电---周一美国股市标普500指数收在2008年6月来最高水平,连涨三天,因油价从近期涨势回落,且数据显示美国楼市进一步改善.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌1.44点,或0.01%,至12,981.51点;标准普尔500指数.SPX收高1.85点,或0.14%,至1,367.59点.Nasdaq指数.IXIC收涨2.41点,或0.08%,至2,966.16点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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