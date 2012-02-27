〔加拿大股市〕微幅收低,受能源股下跌拖累

路透多伦多2月27日电---加拿大主要股指周一收低,因能源股与油价双双下跌.之前20国集团(G20)官员警告称油价上涨对全球经济增长构成威胁.
能源股下跌1.2%,因油价继近期接连上涨之後回落.[O/NCN]Suncor Energy (SU.TO)跌2.2%至36.16加元,NexenNYX.TO大跌2.9%至20.56加元.
能源板块部分受到G20财长和央行行长周日言论的打击.G20官员表示,他们对"油价上涨的风险保持警惕",并花大量时间讨论制裁伊朗可能会对原油供应和全球增长带来的影响.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低25.39点至12,700.38,跌幅0.2%.该指数10个板块中有五个板块收低.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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