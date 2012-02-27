〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,美国经济数据改善助燃经济预期

路透多伦多2月27日电---加元兑美元周一小涨,美国房屋市场数据改善,助燃人们对美国经济加快增长的预期,美国是加拿大最大贸易夥伴.
全美不动产协会(NAR)周一公布,美国1月成屋待完成销售指数较上月升2.0%,至97.0,为2010年4月来最高,预估为增长1.0%.[ID:nCN1411170]
加元兑美元收报0.9992加元,或1.0008美元,周五收报0.9997加元或1.0003美元.
加元稍早曾触及1.0050加元,为2月16日以来最低.
ForexLive外汇分析师Adam Button说道,若加元跌破上述水准,将朝跌向1.0150加元打开通道.
在20国集团财长和央行官员会议後,加元和其他一些避险的资产曾一度走势艰困.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张若琪
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