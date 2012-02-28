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市场报道 | 2012年 2月 28日 星期二 09:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月28日-3月6日****

路透2月28日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------2月27日当周------------------------------

2月28日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月25日当周 -- +3.0%

1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -1.0% +3.0%

扣除运输的耐久财订单 持平 +2.2%

扣除国防的耐久财订单 -1.0% +3.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% +3.1%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月25日当周 -- +2.9%

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)12月 -3.6% -3.7%

经季节调整房价指数(较前月) -0.5% -0.7%

未经季节调整房价指数(较前月) -0.9% -1.3%

1500 美国经济谘商会消费者信心指数 2月 63.0 61.1

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正12

1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 2月 -- 18.3

2月29日(三)

1200 美国抵押贷款指数 2月24日当周 -- 766.1

再融资指数 -- 4,322.0

1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季 +2.8% +2.8%

GDP隐性平减指数 +0.4% +0.4%

最终销售 +1.0% +0.8%

核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 61.5 60.2

1900 美国联邦储备理事会褐皮书

3月1日(四)

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +2.8%

(较前月) +0.3% -0.7%

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字94 赤字121.3

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月25日当周 35.1 35.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.9

续请失业金人数(万人) 2月18日当周 340 339.2

1330 美国个人所得 1月 +0.4% +0.5%

个人支出 +0.4% 持平

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +2.4%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) -- +1.8%

实质个人支出 +0.3% -0.1%

1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.6

1500 美国建筑支出 1月 +1.0% +1.5%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 54.5 54.1

物价分项指数 58.0 55.5

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 2月 -- +4.8%

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月) 1月 -- +1.5%

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 2月 1,400 1,418

3月2日(五)

1330 加拿大GDP(较前月) 12月 +0.3% -0.1%

(较前季) 第四季 -- +0.9%

环比年率 +1.8% +3.5%

1530 美国ECRI一周领先指标 2月24日当周 -- 123.2

-----------------------------------3月5日当周-------------------------------

3月5日(一)

1500 美国工厂订单 1月 +0.4% +1.1%

耐久财(耐用品)订单 1月修正值 -- --

扣除运输的耐久财订单 -- --

扣除国防的耐久财订单 -- --

扣除飞机的非国防资本财订单 -- --

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.9 56.8

企业活动指数 59.0 59.5

3月6日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月3日当周 -- --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月3日当周 -- --

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 55.7

(经季节调整) -- 64.1 (完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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