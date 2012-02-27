《中国报摘》--中国证券报2月28日

* 头版头条:
--上海证券交易所日前召开理事会会议提出,正在研究推进中小企业私募债、跨境跨市场ETF以及扩大报价回购业务试点、完善约定购回业务试点,优化大宗交易机制、做好转融通试点准备等.
* 其他:
--据悉,监管层正研究尽快将非上市公司纳入公司债发行范围之中,以扩大公司债市场规模,支持实体经济融资需求,酝酿中的高收益债有望主要面向非上市小微企业.
--在此前仅允许保障房建设新增平台贷款的基础上,监管层近期召开的专题会议显示,对於土地储备中心贷款、公路建设贷款以及完成60%以上的平台项目,银行均可以有条件地继续提供授信支持.
--上交所发布通知,大幅调低对债券上市前发行人净资产的要求.专业人士表示,这可能是为了与未来推出高收益债券相配套.
--上交所总经理张育军表示,要创造条件吸引养老金和企业年金等更多长期资金进入证券市场.
--吉电股份(000875.SZ)拟非公开发行不超过6.21亿股,发行价格不低於2.87元/股,拟募集资金总额不超过17.83亿元人民币.融资将用於投资松花江热电新建背压机组项目,并补充流动资金等.
--TCL集团(000100.SZ)2011年实现营业收入608.34亿元,同比增长17.28%;当期实现净利润16.71亿元,同比增长253.73%.
--宁波银行(002142.SZ)2011实现净利润32.57亿元,比上年同期增加9.35亿元,增幅40.25%.
--工信部公布《工业节能"十二五"规划》提出,到2015年,规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右,实现节能量6.7亿吨标准煤;另外,同时拟定九大节能重点工程,预计上述工程投资需求总额达5,900亿元.
--工信部数据显示,2011年水泥制造业完成固定资产投资1,439亿元,同比下降8.3%,低於建材工业固定资产投资平均增速40个百分点,为五年来首现负增长.(完)
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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