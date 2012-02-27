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亚洲 | 2012年 2月 28日 星期二 07:54 BJT

全球外汇市场2月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 德国2月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值

-- - 瑞士央行副总裁乔丹发表演说.

0700 - 瑞士1月UBS消费指标

0700 - 德国3月Gfk消费者信心指数

0815 - 瑞士第四季就业岗位

1000 - 欧元区2月企业景气指数/经济景气指数/工业景气指数/服务业景气指数/消费者景气指数/消费者通胀预期指数

1000 - 德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在央行的汉堡、梅克伦堡-西波美拉尼亚及石勒苏益格-荷尔斯泰因州办公室的新年招待会发表演说

1100 - 英国工业联盟(CBI)2月零售销售差值

1100 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就国际货币体系的未来发表演讲

1245 - 美国2月25日当周ICSC/高盛连锁店销售

1330 - 美国1月耐久财(耐用品)订单

1355 - 美国2月25日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国12月标普/Case-Shiller房价指数

1500 - 美国经济谘商会2月消费者信心

1500 - 美国里奇蒙联邦储备银行2月综合制造业指数

1500 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克、美国住房和城市发展部长杜诺文和联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在美国参议院金融委员会作证,主题为"楼市的状况:去除经济复苏的阻碍(II)"

1530 - 美国达拉斯联邦储备银行2月服务业活动指数

1830 - 德国央行执委Carl-Ludwig Thiele发表讲话

1900 - 英国央行副总裁塔克在商业经济学家协会年度晚宴上发表谈话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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