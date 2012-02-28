《中国报摘》--其他报纸重要消息2月28日(I)

**上海证券报**

--中国投资者保护局负责人指出,蓝筹股是市场的主体,是股市价值的真正所在.证券公司、基金公司应树立长期、理性、价值投资理念,率先引领价值投资.

--此前已於2010年底到期的证券行业准备金税前扣除政策,将延续至2015年12月31日.

--中国农业科学院棉花研究所近日发布调查报告称,2012年棉花种植面积可能减少6.1%,并建议将临时收储价格上调5%.

--广州市第十四届人大常委会第一次会议传出消息,该市正研究利用社保基金向保障性住房项目发放贷款,推进保障性住房建设.

--知情人士证实,中国银行(3988.HK)(601988.SS)上海"第二总部"将在3月下旬正式开业,最终挂名为"中行上海人民币交易业务总部",为一级部门,且有可能成为持牌机构.但目前其他三大行仍未就设立第二总部向监管层递交申请报告.

**人民日报**

--全国煤炭工作会议上获悉,2011年,中国原煤生产总量达35.2亿吨,同比增加8.7%.国家能源局局长刘铁男称,中国煤炭工业确保能源供需总体平衡.

--财政部有关负责人表示,2011年,中央财政全年安排林业投入1,207亿元人民币,比2010年增长27.3%.2012年,中央财政将继续深入推进林业重点生态工程建设,逐步扩大造林补贴规模,不断完善森林生态效益补偿政策,扎实推进生态保护与建设.

**第一财经日报**

--据悉,中石油集团旗下的中油燃料油有限公司近日已经开始在华北地区开展船用180CST燃料油调油业务.业内人士称,船用180CST燃料油是燃料油市场最主要的产品,中油燃料油公司选择它开展调油业务,预示着中石油或将大举进军船供油市场,将燃料油产业链延伸到下游市场.

**21世纪经济报 道**

--宁夏发电集团旗下银星能源(000862.SZ)称,中国铝业公司拟以增资扩股方式重组控股宁夏发电集团.而在本月稍早,国电集团旗下东河电厂项目也正式有偿转让给中铝旗下包头铝业公司.

--接近银监会的消息人士透露,银监会已於今年2月向大型银行、中小商业银行(包括股份制银行、城商行)部署"贷款质量真实性检查",以贷款五级分类检查为主,采用各机构自查加地方银监局抽查"的方式,历时一年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]