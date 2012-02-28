《中国债券市场每日交易备忘》--2月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国国家开发银行至多150亿元人民币五年浮息(一年定存基准)债10:00-11:00招标,利差预测均值69bp
物美商业(8277.HK)5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
浙江恒逸集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
中铁二十五局2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
青海国投9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承
西部矿业集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
南方工业集团24亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及兴业银行主承
上海建工(600170.SS)20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承
中原传媒集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
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二、新债上市:
中铝公司50亿元一年期短融041258005,票面利率4.55%
江阴兴澄特种钢8亿元一年期短融041253010,票面利率6.00%
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三、缴款:
农业发展银行300亿元七年期固息金融债120401,票面利率3.92%
石家庄2.8亿元两年期中小企业集合票据
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四、还本付息:
江苏悦达集团8亿元一年期短融1181067到期兑付,票面利率5.06%
成都大陆希望集团5亿元一年期短融1181068到期兑付,票面利率5.35%
昆明钢铁集团15亿元一年期短融1181069到期兑付,票面利率5.30%
广西玉柴机器集团5亿元一年期短融1181070到期兑付,票面利率5.06%
财政部300亿元10年期固息国债050001付息,票面利率4.44%
国开行242.10亿元10年期固息金融债060201付息,票面利率3.01%
财政部6,000亿元10年期特别国债0700001付息,票面利率4.30%
财政部280亿元15年期固息国债080002付息,票面利率4.16%
国家电网50亿元七年期固息债088004付息,票面利率5.25%
国家电网150亿元10年期固息债088005付息,票面利率5.35%
绥化鑫源城投公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180040付息,票面利率7.35%
太仓恒通投资集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180041付息,票面利率7.50%
抚州投资发展公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180042付息,票面利率7.75%
郑州煤炭工业集团7亿元五年期中票1182050付息,票面利率6.24%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--上海证券交易所日前召开理事会会议提出,正在研究推进中小企业私募债、跨境跨市场
ETF以及扩大报价回购业务试点、完善约定购回业务试点,优化大宗交易机制、做好转融通试
点准备等.
--据悉,监管层正研究尽快将非上市公司纳入公司债发行范围之中,以扩大公司债市场规模,
支持实体经济融资需求,酝酿中的高收益债有望主要面向非上市小微企业.
--在此前仅允许保障房建设新增平台贷款的基础上,监管层近期召开的专题会议显示,对於
土地储备中心贷款、公路建设贷款以及完成60%以上的平台项目,银行均可以有条件地继续提
供授信支持.
--上交所发布通知,大幅调低对债券上市前发行人净资产的要求.专业人士表示,这可能是
为了与未来推出高收益债券相配套.
--上交所总经理张育军表示,要创造条件吸引养老金和企业年金等更多长期资金进入证券市场.
==============================================================================(完)
--整理 冉莹/曾菱; 审校 曹巍浩/李宏薇