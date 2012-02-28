〔欧洲评等〕标普将欧洲金融稳定机构(EFSF)评级展望下调至负面(更新版)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(新增细节)
路透纽约2月27日电---评级机构标准普尔周一将欧洲金融稳定机构(EFSF)展望下调至负面,指称部分支持EFSF的国家信用状况降低.
标普再度确认EFSF长期评级为AA+,但将其展望从"发展中"下调至"负面",意味着该机构可能在未来两年内调降EFSF评级.标普1月时将EFSF的评级从AAA下调.
标普称,其怀疑EFSF无法进行信用增级,并称EFSF的负面展望呼应了其担保国法国和奥地利的负面展望.标普在今年稍早摘掉了这两个国家的AAA最高评级.
标普在声明中表示,"由於缺乏进一步进行信用增级,如果我们将EFSF任何AAA或AA+评级成员国的长期主权债信评调降至AA+以下,那麽我们或会下调EFSF的评级."
担保国除法国和奥地利之外,还包括德国、荷兰、芬兰和卢森堡.
EFSF是由欧元区各国於2010年所创,用於向陷入资金困境的成员国提供紧急贷款.EFSF的有效放贷能力为4,400亿欧元(5,893.8亿美元),依赖欧元区AAA或AA+评级的成员国担保.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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