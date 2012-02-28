〔中国金融〕上交所研究推进中小企业私募债,大幅调低债券发行人净资产要求

路透上海2月28日电---中国目前亟需化解中小企业融资难困境.上海证券交易所表示,目前正重点研究推进中小企业私募债等,且已大幅调低对债券上市前发行人净资产的要求.

中国证券报周二报导并援引券商消息人士称,酝酿中的高收益债将主要面向非上市的小微企业,甚至不排除采取"注册制"发行.

报导称,上交所正在研究推进中小企业私募债、跨境跨市场ETF(上市交易基金)以及扩大报价回购业务试点、完善约定购回业务试点等.上交所理事长耿亮并表示,支持养老金等长期资金入市.

2012年上交所的重点工作是"1+3",即在保障上交所全年各项工作安全稳定运行基础上,着力推进蓝筹股市场建设、发展债券市场和产品创新.

在债券市场建设方面,上交所昨日发布通知,大幅调低对债券上市前发行人净资产的要求.按照新规定,债券上市前,发行人最近一期末的净资产不低於5亿元人民币,或最近一期末的资产负债率不高於75%.而此前发行人最近一期末的净资产要求不低於15亿元.

此外,据中证报消息,监管层正研究尽快将非上市公司纳入公司债发行范围之中,以扩大公司债市场规模,支持实体经济融资需求.酝酿中的高收益债有望主要面向非上市小微企业.

高收益债有望成为公司债扩大范围的先锋.据报导,监管层表示,即将推出的高收益债产品将主要面向非上市的小微企业,为促进小微企业融资和行政审核的效率,甚至不排除采取注册制发行.

对交易所债券市场而言,推进非上市公司发行公司债意义重大.目前,交易所债市存在规模小、流动性差、品种有限、有效容量不足等问题,增加整个市场吸纳量和提高市场交易效率成为行业做大交易所债市的共识.放宽非上市公司进入公司债发行体系将极大拓宽交易所债市规模和容量.(完)