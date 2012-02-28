〔韩国汇市〕韩元兑美元微升,公债价格持稳

路透首尔2月28日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初上升,此前油价中断为期一周的升势,提振风险偏好,并且投资者大多忽视韩国1月经常帐盈余下降.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,126.4,周一此间市场收报1,129.1.
韩国央行周二公布的数据显示,1月经季节调整後经常帐盈余降至六个月低点18.1亿美元,因欧元区危机导致韩国出口疲弱.12月修正後为盈余43.4亿美元.[ID:nCN1414172]
3月三年期公债期货KTBc1微升0.02,报104.28.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,126.4 1,129.1
日圆/韩元JPYKRW=R 13.9935/14.0055 13.9420/556
韩国公债期货KTBc1* 104.28 104.26
韩国综合股价指数.KS11 2,002.88 1,991.16
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
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