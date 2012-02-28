《中国股市盘前看点》--2月28日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区2月企业景气指数
--美国2月25日当周连锁店销售、1月耐久财(耐用品)订单
--世界银行行长佐利克在北京举行记者会
**宏观经济和政策面**
--中国外汇管理局表示,下一阶段建立健全本外币跨境资金流动监管框架的主要思路包括,加强政策储备,做好应对跨境资金双向流动风险的政策预案;同时坚持均衡管理,重点防范跨境异常资金流动等.[ID:nCN1413264]
--上海证券交易所总经理张育军表示,要创造条件吸引养老金和企业年金等更多长期资金进入证券市场.
**重点行业和公司**
--中国农业科学院棉花研究所近日发布调查报告称,2012年棉花种植面积可能减少6.1%,并建议将临时收储价格上调5%.
--工信部公布《工业节能"十二五"规划》提出,到2015年,规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右,实现节能量6.7亿吨标准煤;另外,同时拟定九大节能重点工程,预计上述工程投资需求总额达5,900亿元.
--宁波银行(002142.SZ)业绩快报称,2011年实现净利润32.57亿元人民币,同比增长40.25%;当期实现基本每股收益1.13元,同比增幅24.18%.[ID:nCN1414444]
--TCL集团(000100.SZ)2011年实现营业收入608.34亿元,同比增长17.28%;当期实现净利润16.71亿元,同比增长253.73%.
**海外动向**
--周一美国股市标普500指数收在2008年6月来最高水平,连涨三天,因油价从近期涨势回落,且数据显示美国楼市进一步改善.道琼工业指数收跌1.44点,或0.01%,至12,981.51点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,500点仍面临较大阻力.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
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