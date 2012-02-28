〔中国货币市场〕隔夜回购利率跌幅收敛,未来与七天期品种价差有望收窄

路透上海2月28日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二隔夜品种续跌,不过降幅明显收敛.市场人士认为,降准後资金面明显松弛,但隔夜资金利率有超跌的现象,未来与七天期品种间的价差有望收窄.
交易员并表示,受制於跨月及存款准备金例行缴款等因素影响,七天期利率仍徘徊於3.60%的水平,後市有望回落.此外,降准释放资金後,央行利用正回购操作方式合理回收流动性,且量不大,对市场影响有限.
"总体上还是蛮宽松的,但我觉得隔夜掉得有点快,(隔夜利率)2.8-3.0%这个区间会更稳定,"上海一银行交易员指出.
央行公告显示,上午招标的100亿元人民币28天期正回购,中标利率2.80%,仍持平於前周水平.[CN/MMTCN]
中国人民银行自上周五起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,料将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算,如例行调整日遇周末,则缴款截止日顺延至下周一.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6907 3.0241 -33.34 2,555.99
七天CN7DRP=CFXS 3.6531 3.664 -1.09 582.25
14天CN14DRP=CFXS 4.3333 4.3941 -6.08 12.70
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7017 3.0221 -32.04 878.75
七天CHICNY7D=CFXS 3.6781 3.7074 -2.93 33.40
==============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
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