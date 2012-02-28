《全球重要经济事件一览表》--2月28日-3月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月28日(二)

里斯本--葡萄牙财政部长加斯帕举行有关三驾马车--国际货币基金组织(IMF)-欧盟(EU)和欧洲央行(ECB)--评价的新闻发布会(1100).

赫尔辛基--芬兰议会讨论加入希腊援助计划(1200).

德国卡尔斯鲁厄--德国宪法法院就议会在批准欧洲金融稳定机构(EFSF)紧急行动方面的角色作出裁定(0900).

北京--世界银行行长佐利克举行记者会.

苏黎世--瑞士央行副总裁乔丹在NZZ Podium发表演说.

马尼拉--欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯在菲律宾央行的活动中发表演说,主题为"当代货币政策的改变".

汉堡--德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在央行的汉堡、Mecklenburg-West Pomerania及Schleswig-Holstein地区办公室的新年欢迎会发表演说.(1000)

巴黎--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad出席货币经济学中心(CME)举行的研讨会,发布"挪威央行2012年展望"报告(1000).

德国ELTVILLE--德国央行执委会成员Carl-Ludwig Thiele在国际现金会议发表演讲,主题为"现金的运用、成本及效益:宏观及微观数据的理论及证明."(1830)

伦敦--英国央行副总裁塔克在商业经济学家协会年度晚餐会上发表谈话(1900).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克在美国参议院金融委员会出席作证,主题为"楼市的状况:去除经济复苏的阻碍(II)".(1500)

2月29日(三)

俄亥俄州WESTFIELD CENTER--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Medina郡经济发展公司(MCEDC)年会上就全国和该地区前景发表讲话(0015).

华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1900).

华盛顿--美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词(1500 GMT,地点待定).

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在预测者俱乐部上以"预测的洞察力"为题发表演说(1800).

福冈--日本央行审议委员龟崎英敏会见当地商界领袖(0100).

赫尔辛基--芬兰议会投票表决加入希腊援助计划.(1200).

柏林--德国财政部长朔伊布勒出席德国议会金融委员会会议(0930).

都柏林--爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach在爱尔兰经济与社会研究所(ESRI)经济复兴会议上发表讲话,题为"爱尔兰审慎的宏观政策"(0900).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月15日执委会的货币政策会议记录.

伦敦--英国议会财政委员会召开通胀报告听证会,英国央行副总裁塔克,宾恩和货币政策委员会委员普森出席(0945).

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在Cass Business School发表演讲(1830).

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥股票交易所早餐会上,以"美国经济综述"为题发表演讲(1430).

3月1日(四)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议.(至3月2日)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词(1500)

海牙--荷兰经济预估机构CPB更新2012-15年经济预估.

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)参加挪威央行一场会议.(至3月2日)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在pro.manchester商业会议上发表演讲.(1000)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的银行业前景会议中发表演说,主题为"经济与银行业".(1730)

克里夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在克里夫兰企业领袖城市俱乐部系列活动中发表演说,主题为"国家与地区的成长关键"(1300)

康乃狄克州西港--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)就经济前景发表演讲.(1530)

3月2日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最後一日).

都柏林--爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)在中小企业会议致开幕词(0900).

温哥华--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在满地可银行发表经济相关讲话,在Simon Fraser University发表题为"金融危机後的美国经济"的演讲(3日0100).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受CNBC主持人Carl Quintanilla的现场采访,讨论当前经济环境和货币政策.(1440)

3月5日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)管理委员会会议.

汉诺威--全球最大电脑展汉诺威CeBIT科技展开幕典礼.(展期从3月6日至10日).出席开幕典礼者包括德国总理梅克尔、谷歌董事长施密特(Eric Schmidt)、巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff).

布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔税务论坛.(至3月6日)

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯获邀为国际银行家协会华盛顿年会发表演说.(1900)美国财政部负责金融市场的助理部长Mary John Miller也将发表演讲.(1345)

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯地区商会针对经济前景发表演讲.(1700)

3月6日(二)

悉尼--澳洲央行召开会议,稍後宣布利率决定.(0330)

巴黎--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad在Adam Smith会议上发表演讲.(1300)

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发布能源短期展望.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 于春红;审校

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