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财经报道 | 2012年 2月 28日 星期二 09:26 BJT

〔中股业绩〕TCL集团2011年实现净利10.13亿元,同比增长134%

路透上海2月28日电---中国TCL集团股份有限公司(000100.SZ)周二称,2011年实现净利润10.13亿元人民币,同比增长134.24%.数据显示,公司四大产业之一多媒体净利润实现了扭亏为盈.

刊登在深圳证券交易所的年度报告称,去年公司整体实现营业总收入608.34亿元,同比增长17.28%,其中销售收入594.48亿元,同比增18.3%.

在四大产业中,2011年是多媒体业务全面实现战略突破的一年.当年多媒体产业共实现销售收入272.52亿元,较2010年增长16.19%.实现净利润3.87亿元实现扭亏为盈.另一主要产业,TCL通讯实现销售收入88.13亿元,同比增长16.35%,实现净利6.61亿元,同比增长8.29%.

TCL集团表示,随着中国城镇化进程逐步推进,以及巨大存量的传统CRT电视机更新换代的需求带动下,中国市场有望成为全球最大市场.该公司2012年全年液晶显示器(LCD)电视机销售目标为1,380万台,预期较2011年增长27.1%.

TCL集团2011年LCD电视机销量达1,086万,同比上升45.5%.

TCL集团周一临时停牌,上周五收报2.34元,近三个月来累计涨幅为13%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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