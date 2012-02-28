〔中股业绩〕TCL集团2011年实现净利10.13亿元,同比增长134%

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月28日电---中国TCL集团股份有限公司(000100.SZ)周二称,2011年实现净利润10.13亿元人民币,同比增长134.24%.数据显示,公司四大产业之一多媒体净利润实现了扭亏为盈.
刊登在深圳证券交易所的年度报告称,去年公司整体实现营业总收入608.34亿元,同比增长17.28%,其中销售收入594.48亿元,同比增18.3%.
在四大产业中,2011年是多媒体业务全面实现战略突破的一年.当年多媒体产业共实现销售收入272.52亿元,较2010年增长16.19%.实现净利润3.87亿元实现扭亏为盈.另一主要产业,TCL通讯实现销售收入88.13亿元,同比增长16.35%,实现净利6.61亿元,同比增长8.29%.
TCL集团表示,随着中国城镇化进程逐步推进,以及巨大存量的传统CRT电视机更新换代的需求带动下,中国市场有望成为全球最大市场.该公司2012年全年液晶显示器(LCD)电视机销售目标为1,380万台,预期较2011年增长27.1%.
TCL集团2011年LCD电视机销量达1,086万,同比上升45.5%.
TCL集团周一临时停牌,上周五收报2.34元,近三个月来累计涨幅为13%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。