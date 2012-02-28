〔中股业绩〕TCL集团2011年实现净利10.13亿元,同比增长134%

在四大产业中,2011年是多媒体业务全面实现战略突破的一年.当年多媒体产业共实现销售收入272.52亿元,较2010年增长16.19%.实现净利润3.87亿元实现扭亏为盈.另一主要产业,TCL通讯实现销售收入88.13亿元,同比增长16.35%,实现净利6.61亿元,同比增长8.29%.