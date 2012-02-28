〔全球贵金属〕2月27日SPDR黄金持仓不变,iShares白银持仓增加0.23%

路透2月28日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量较周五没有变化,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期增加0.23%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,301,471.8 2月27日 41,301,471.8 2月24日 0.0 0.00%
iShares 312,364,575.1 2月27日 311,635,884.1 2月24日 728,691.0 0.23%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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