《外汇动态》日圆普遍上涨,受日本出口商买盘支撑

0108GMT---日本出口商月底汇回资金令日圆获得普遍支撑,美元/日圆JPY=下滑0.4%至80.30日圆,从上日所及的九个月高位81.66进一步下跌.
美元/日圆支撑位料在80.10区域附近,包括上日低点80.13和日线一目均衡转换线80.01.
日本出口商月底资金流动亦打压欧元/日圆EURJPY=R跌至107.68日圆,较纽约尾盘下滑0.3%,且较上日所及的四个月高位109.95下挫逾2日圆.欧元/日圆支撑位见200日移动均线切入位107.75.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
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