《交易视点》供给仍将持续压制中国转债估值,但无需过度担忧--中金

路透上海2月28日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略月报建议，近期市场最大特征在於转债与股指走势相背离。供给仍是持续的转债市场估值压制因素，但无需过度担忧。维持机会在逐步向权益市场转移的看法，“埋伏中期债股强弱转换”是今年的投资主题。

**转债与股指走势相背**

近期市场最大特征在於转债与股指走势相背离。上月上证A指、深证A指涨幅分别达到6.4%、13.8%，而平价指数上涨2.15%，明显弱於大市，转债指数反而下跌0.4%。

转债走势与股指背离源自两方面因素：一是转债正股走势相对大市疲软，二是转债估值出现压缩。其中，转债正股走势疲软主要源自于板块轮动，与转债相关的大盘蓝筹股及电力股近期表现疲软。而估值压缩的主要原因包括股票资金撤出、供给担忧和流动性紧张等。

转债会是股市的先行指标吗？我们认为转债与股市走势总体上将同向，用转债走势预测股市是本末倒置。

**後市展望**

展望後市，供给仍是持续的转债市场估值压制因素，但无论从绝对幅度，还是从相对股市对转债价格的影响力而言，供给都无需过度担忧。即使民生转债上会、发行，对市场的冲击也越来越有限。

此外，股票投资者撤出和流动性因素未来将有所缓解。因此，转债估值仍将“低位徘徊”，但经过近期的调整，估值风险不再是整体性风险，而更集中在局部个券。

显然，问题的关键又回到了对股市走势的判断上。上月，央行降准、房地产政策松动预计加上证监会不遗余力的“救市措施”对股市敏感点位的争夺产生了积极作用，股指站上常被称为“牛熊分界线”的半年线。

我们认为机会在逐步向权益市场转移的看法不改变，但09年难重演。决定中期股市走势的关键在於经济下行程度和政策落实能否达到市场预期，机会向权益市场转移的路径可能因此反复。两会之後、业绩期来临、季度末资金紧张、大盘再融资出现等因素可能制约3月下半月的股市表现。

“埋伏中期债股强弱转换”是今年转债市场的投资主题。转债品种兼具配置和交易价值，是债券投资者今年获得超额回报的重要工具。当前时点我们的建议是，对有择股能力投资者，转债对抗系统性风险的作用有所弱化，不如精选个股。传统投资者暂持券待涨，中期将股指20日均线作为止损线，3月份上半月尝试逢高兑现部分获利。近日调整给予新入市投资者乘机介入机会。

**热点个券**

我们对本月个券的排序是：工行、中行、非银行大盘转债、国电、国投、中鼎（巨轮）、中海、美丰、深机转债。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]