全球百大军火制造商2010年销售额增长1%--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩2月27日电---斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)周一表示，经过汇率波动因素的调整後，世界百大军火制造商的武器销售额在2010年增长1%，达到4,110亿美元，全球经济的疲态未能阻止这一数字增长。

这也是自该研究所2002年开始公布其年度研究以来的最高销售数据。该研究所对国际安全、军火和裁军进行独立研究。

SIPRI武器业专家杰克逊(Susan Jackson)在声明中表示：“尽管金融危机正在影响其他行业，但2010年的数据再次显示出大型军火商出售武器和军事服务的能力。”

2010年的军火销售增长率远低於2009年，2009年的增长率达到了8%，但杰克逊表示，这可能并非源自金融危机，而是因为外国军队从伊拉克的撤军以及由此带来的相关武器设备销量的减少。

军火制造商受到经济动荡影响的程度往往较迟才会体现出来，因他们产品的交付周期长且与政府有长期合同。

在该研究所2010年监测的百大军火企业中，有73家位於美国和西欧，其销额占到总额的90%以上。

军火制造商在2010年的排名与2009年无异，美国洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)、英国航空航天系统公司(BAE Systems)(BAES.L)，美国波音公司(BA.N)、美国诺斯罗普格鲁曼公司(Northrop Grumman)(NOC.N)和General Dynamics(GD.N)依次占据前五位。

SIPRI表示，在2002-2010年期间，世界百强军火制造商的武器销售额增长了60%。 （完）