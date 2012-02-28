《外汇动态》美元兑日圆扩大跌幅,但持稳在一目均衡转换线上方

0204GMT---美元兑日圆JPY=扩大跌幅至0.6%,约报80.10日圆,但一目均衡转换线切入位80.01日圆暂时仍为支撑位.
一名日系银行交易员表示,日本出口商正藉昨日日圆跌至数月低点之机,将海外获利换成日圆,但出口商本月已经抛售了相当数量的美元、欧元兑日圆,进一步卖盘或许有限.
"许多出口商一直寻机在80日圆卖出美元/日圆、在107日圆上方卖欧元兑日圆.我不确定他们是否愿意在此水平下方抛售,"这名交易员说.
欧元兑日圆EURJPY=R现报107.51日圆.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
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