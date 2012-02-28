〔中国公开市场〕资金面渐宽央行重启正回购"微调",然一年央票仍缺席(更新版)

(新增交易员评论和更多背景,以及央行公告内容)

* 央行时隔一周重启正回购,微调资金面

* 一年期央票连续第九周暂停发行

* 存款准备金率下调後,流动性紧张缓解

* 近期资金面或维持适度偏紧

路透上海2月28日电---存准率下调後流动性紧张缓解,中国人民银行顺势重启28天期正回购操作,但规模仅有100亿元人民币.交易员认为,央行"微调"意在平衡流动性,近期资金面或仍维持适度偏紧态势.

他们并指出,在预期需求向好的情况下,一年期央票仍暂停发行,显示央行并不愿该期央票需求过旺导致发行收益率下行,加重货币政策进一步放宽预期.

中国央行周二公告显示,上午招标的100亿元28天期正回购,中标利率2.80%,仍持平於前周水平.

"100亿正回购,操作量很小,象征意义大一些,央行可能不想流动性太宽松,"上海一银行交易员指出,央行下调存款准备金率以後,市场流动性渐趋宽松,央行适时恢复正回购操作,在避免流动性过宽的同时,也可以平滑未来公开市场到期量.

中国自上周五(24日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

华南一银行交易员指出,由於一年期央票一二级市场收益率接近,且连续停发累计了可观的配置需求,央行并未顺应市场意图恢复该期限央票发行,料因其担忧需求井喷压低发行收益率,加重货币政策进一步放缓预期,从中也可看出调控态度依然谨慎.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商当日申报了28天和91天正回购需求,以及三个月期央票需求.[ID:nCN1399414]

上周央行公开市场央票和正回购操作均暂停,其中一年及三个月期央票均为约连续两个月停发.此外,有市场人士透露,央行在当周初同样向部分机构进行了逆回购操作,但路透尚无法对此进行确认.[ID:nCN1407016]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期期品种最新收益率报在3.4748%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) 待定

正回购 (周二) 100

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

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