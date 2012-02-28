《KEMP专栏》制裁恐造成2011年油价闪电崩盘的情景再度上演

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 孙茉莉

路透伦敦2月27日电---飞涨的油价和南苏丹,叙利亚以及伊朗石油出口减少,给投资者和决策者造成棘手问题.

去年在利比亚爆发内战後油价出现类似的上涨,最终导致5月5日的闪电崩盘,并且令美国和其他国际能源署(IEA)成员国在6月23日做出释放紧急石油储备的决定.

投资者和决策者不得不解释这次的结果将会有何不同.

问题是周遭境况几乎是如出一辙.

IEA在利比亚因战争停止石油出口後释放了库存,但这次在南苏丹,也门和叙利亚减产,以及伊朗出口减少後,其却按兵不动,IEA正勉力对两种不同做法出面解释.

油价今年大涨,使得几乎所有的对冲基金均持有大量的多头部位,而去年几近相同的涨势,却令油市创下有史以来最大单日跌幅.投资者解释不了为何2012年的油市会有良好支撑.

以下两张图表一目了然地说明了这一问题.

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图表1显示了对冲基金和其他货币经理人所持有的美国原油期货(WTI)CLc1和期权多对空的比率.利比亚停止出口後,多对空比率从4:1窜升到闪电崩盘前夕的10:1.在南苏丹,叙利亚和伊朗问题後,多头/空头之比也从4:1跳升至9:1.

图表2表明的是在夏季最关键的几个月,布兰特原油市场的期差.为满足夏季美国驾车出行高峰,炼厂的石油需求也随之创下最高.IEA以布兰特原油价差显示去年的现货市场供给趋紧为由,决定释放库存.2012年的供给中断和伊朗的禁运几乎具有同样的影响.

一些观察家曾暗示,2012年不具备释放库存的充足理由,因今时不同往日,目前并不存在切实的重大供给中断.他们认为,IEA在向市场提供额外的供给前,应看到石油运输切实中断,或者通过霍尔木兹海峡的运输受到威胁.

不过这一论调却忽视了来自南苏丹,叙利亚和也门的原油减产,以及伊朗原油的出口禁运.布兰特原油期差的收窄暗示,同2011年一样,这些减少的产量是确实的.如果认为去年释放6,000万桶的做法合理的话,那今年这种理由也同样成立.

投资者也面临着难以应对的现实,油价像去年一样一路涨个不停.去年在利比亚爆发内战和发生闪电崩盘期间,WTI价格每桶上涨了30美元(涨幅为35%).今年因供给中断和围绕伊朗问题的紧张局势,令油价较去年10月所及低点上涨了33美元(涨幅为44%).

油价处於崩盘的边缘,对冲基金和货币经理人手中所持的期货和期权的原油多头部位多达4亿桶(空头部位只有3,800万桶),这推动近月WTI价格来到114美元.据商品期货交易委员会(CFTC),上周对冲基金的原油多头部位为3.26亿桶,空头为3,600万桶,推动WTI价格几乎触及110美元.

对对冲基金和决策者而言,2012年出现的这一幕几乎就是2011年的重演,这暗示了结果恐怕也是一样.

2011年的供给中断,是由於利比亚造成的外部冲击.2012年,除了(南苏丹,也门,可能还有叙利亚等)外力的合力冲击外,还有欧盟和美国对伊朗实施的出口禁令这一内力的打击,这更是增添了决策者的难度.

"问题是这次我们看到的油价大涨是因外交政策造成,而非供需基本面,"英国一能源官员说道.

决策者们并不愿承认原油出现严重短缺和下令释放库存,这将意味着他们承认错算了制裁的影响,岂不是搬起石头砸自己的脚?(完)