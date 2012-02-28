〔美国个股〕麦当劳称今年在中国投资同比增50%,将新开225-250家店

路透上海2月28日电---美国快餐业龙头--麦当劳(MCD.N)周二宣布,2012年将携伦敦奥运会的契机加快在中国发展,计划在中国投资比上年增加50%,并新开225-250家店,提供1.5万个新增工作岗位.

麦当劳(中国)有限公司首席执行官曾启山在新闻会表示,今年中国麦当劳的形象升级店将达120家,同比增加20%.形象升级计划是指麦当劳引入欧洲和澳洲的设计,并增添无线上网,麦咖啡等特色服务,以满足消费者不断变化的需求.

另外,今年计划的新开餐厅中将有约40%的"得来速"汽车餐厅,这将为更多中国就餐者带来"不用下车,美食到手"的体验,亦适应中国作为全球最大汽车消费市场的现状.

"2012是一个令人激动的奥运年,也是我们不断奋斗,实现金牌服务的一年."曾启山称.不过麦当劳方面未提供今年具体投资金额数据.

自1976年起,麦当劳成为奥运会多年来不变的官方合作夥伴,目前其奥运全球合作夥伴资格已延续至2020年.今年伦敦奥运会,将有2,000名麦当劳员工组成的团队提供服务,为史上规模最大一次,超过2008年北京奥运会时1,400名的规模.

自1990年在深圳开设首家店以来,麦当劳已在中国开设逾1,400家店,拥有员工8万多名,其中2011年新开200家店,创中国年度开店新纪录.中国已成为麦当劳继美国和日本之後的全球第三大市场,公司正计划2013年在中国拥有2,000家餐厅.(完)