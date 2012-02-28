〔美国股市〕受业绩表现扶助,较小型股本季走势料将优於大型股

路透纽约2月26日电---许多美国最大型企业在本财季未能实现获利预估,但规模较小的企业却达到了预期.

一众引人注目的"大型股"企业业绩令人失望,最近的例子是惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O.业绩打败预期的企业比例是2008年末以来最低,且利润率也在下降.

而与此同时,"小型股"业绩高於预期的比例则不输最近几季,利润率也在上升.这表明美国经济复苏正持续拾得动能,扶助小型企业业绩的是国内经济而非出口的增长.科技和工业企业在小型股指中占有较大比例.

投资者已经注意到这一点.2012年标准普尔中小型股指的表现均超越了标普500股指.

"它们表现良好,是因为物有所值.它们的增长就是要更快些,"Federated Clover Investment Advisors的资产组合经理Lawrence Creatura表示.

迄今为止,小型股企业盈利反映出更强的成长势头.Brown Brothers Harriman分析师Charles Blood称,第一季标普600小型股指数料将上涨12.1%,与第四季目前为止的涨幅相近.

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相较而言,第一季标普500股指成份股企业的获利增长料将跌至2.1%左右,而去年第四季估计是成长约9.0%.不算苹果(AAPL.O)的话,标普500成分股企业第一季获利成长料为1.0%左右.

大型股营业利润率下滑,但较小型股则企稳或上升.一段时间以来,投资者一直预期大企业削减成本的难度将会加大,从而限制其战胜获利预估的能力.利润率下跌和业绩优於预期的企业减少,都说明情况确实如此.

标普500成分股企业第四季营业利润率为8.8%,低於第三季的9.5%.较小型企业利润率较之要低,但正不断上升.据标普分析师Howard Silverblatt,标普600成分股企业第四季利润率为5.0%,高於第三季的4.2%.

小型股的整体营收成长同样更强.汤森路透Starmine数据显示,标普600小型股指中的企业营收年增率为11.7%,400中型股指为12.4%,均好於标普500股指10.6%的表现.

中小型股指更加以市场为导向,能从经济改善中受益颇多.

"小型股指中...处於经济敏感行业的企业所占百分比更高,"RBC Global Asset Management的投资组合经理Lance James说.(完)