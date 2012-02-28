〔欧洲金融〕希腊债务置换将几乎抹去该国银行业全部资本基础--穆迪

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透雅典2月27日电---评级机构穆迪周一表示,希腊债务置换将近乎全数抹去该国银行业的资本基础,在政府推行资本重组计划後,银行业可能仍面临相当大的风险.
希腊於上周五正式推出与民间债权人的债务置换要约,启动历来最大规模的主权债务重组,冀望使国家财政重回正轨.
穆迪称,这意味着银行业的实际损失约达250亿欧元(335亿美元).
穆迪在其每周信用展望中提到,"如果债权人接受,这麽大幅度的希腊公债减记实际上将消耗掉银行系统的全部资本基础."
穆迪表示,希腊银行业持有约500亿欧元希腊公债,从减记250亿欧元的预估看,这将几乎抹去其全部252亿欧元的资本基础.
穆迪预计,因不良贷款增加,以及创纪录的失业对贷款产生负面影响,希腊银行业总资本需求可能会超过400亿欧元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。