〔欧洲金融〕希腊债务置换将几乎抹去该国银行业全部资本基础--穆迪

路透雅典2月27日电---评级机构穆迪周一表示,希腊债务置换将近乎全数抹去该国银行业的资本基础,在政府推行资本重组计划後,银行业可能仍面临相当大的风险.

希腊於上周五正式推出与民间债权人的债务置换要约,启动历来最大规模的主权债务重组,冀望使国家财政重回正轨.

穆迪称,这意味着银行业的实际损失约达250亿欧元(335亿美元).

穆迪在其每周信用展望中提到,"如果债权人接受,这麽大幅度的希腊公债减记实际上将消耗掉银行系统的全部资本基础."

穆迪表示,希腊银行业持有约500亿欧元希腊公债,从减记250亿欧元的预估看,这将几乎抹去其全部252亿欧元的资本基础.

穆迪预计,因不良贷款增加,以及创纪录的失业对贷款产生负面影响,希腊银行业总资本需求可能会超过400亿欧元.(完)