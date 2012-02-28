《中国政经分析》领导人换届力求维稳,有助降低经济硬着陆风险

记者 Nick Edwards; 编译 李爽/许娜/王翔琼

路透北京2月27日电---今年中国政治领导人换届必须平顺进行的政治面因素,将为防止经济硬着陆提供最有力的保障,无畏出口降温、资本流动低迷、地方政府负债沉重且通胀风险犹存的威胁.

到今年秋末国家主席胡锦涛和总理温家宝将权力交棒时,中国应该是稳稳朝向这两人10年前就任以来最慢的全年经济增速,而且这是在没有任何经济危机下所出现的.

共产党的一党统治要靠稳定来支持,而这样的经济交棒成绩对於现行体系并不算有利,也正因如此,中国经济若面临任何重大威胁,当局都会以坚决明确的政策回应.

"这是唯一的思想路线,"位於纽约的中国货币机构长期投资顾问MES Advisers总裁Paul Markowski对路透表示.

"尽管金融风险环绕,但债权构成状况意味着,中国政府目前可以化解一些打击,"他说.

据国际货币基金组织(IMF)数据,中国政府债务相当於国内生产总值(GDP)比重为26.9%,远低於国际间认为会危及国家财政稳定的60%门槛;中国2011年财政收入刷新纪录达10.37万亿(兆)元人民币(合1.64万亿美元),赤字仅相当於GDP的1.1%.

即便考虑到1.7万亿美元的地方政府坏账、分析师认为规模达2,000亿美元左右的大型国有银行不良贷款、以及其他各种重组成本,对债务/GDP比率最糟糕的预估也不会超过60%.

话虽如此,几乎没有什麽迹象显示,中国当局有意再重推一次2008/09年的4万亿元人民币刺激举措;当年全球金融危机最为肆虐之时,中国增长和就业高度依赖的国际贸易急冻,中国因而推出刺激举措.

中国政府的立场一直是"微调"经济政策--修改税制、简化手续,并温和降低银行存款准备金率,以在国际资本流动剧烈起伏的背景下,维持货币供应稳定增长.

**错误解读货币流动**

美银美林中国经济学家陆挺表示,资金流动风险被夸大,因分析师错误解读月度外汇交易数据,而且未考虑到中国扩大人民币用於国际贸易结算的努力对货币购买所产生的影响.

陆挺称,没有必要大幅调整存款准备金率,他预计年底前将有两次调降50个基点,调降力道低於一般预期.

不过,法国兴业银行驻香港中国分析师魏遥表示,不应低估央行2月18日、两会召开的两周前下调存准率50个基点的政治含义.两会期间将公布新预算.

"此次下调存准率的时机可能暗示,3月初全国人大召开时将有更多财政宽松举措推出,而这也与我们的最初预期一致,"魏遥在致客户的报告中写道.

很难猜测政府可能推出什麽举措.

"中国经济政策面临的难题源於政府仍控制着经济的许多领域.你在发达经济体看不到这麽多政策因素可以持续协调配合,以影响经济成长轨道,"她写道.

未来数年已预定将有2万亿(兆)元人民币用於建造数百万套保障性住房,以减轻因政策导致民间房地产市场降温的风险.2008/09年刺激措施使得房地产市场出现炒作热潮.

里昂证券新加坡高管及"红色资本主义"一书的作者Fraser Howie认为,上一次的刺激计划,突显出中国政府采取行动的意愿,以及所产生的风险.

"中国并未发生奇迹.他们并没有打破经济法则,"Howie向路透称,"当时他们所作的,是把一个到今天仍无法解决的问题--也就是2,000万失业工人--换成一个未来总有一天要面对的坏帐问题."

**忧心出口**

这也可以说明为什麽硬着陆的忧虑会挥之不去,尤其是在外部放缓的情况下.

出口在2011年成为经济成长的拖累,当年第四季经济增长率触及两年半低点8.9%,因中国最大的出口市场--欧盟正在苦战债务危机.

但一些分析师表示,担心出口是不必要的.

"尽管中国近一半的出口以欧元区为目的地,但其中足足四分之一是运往德国--欧元区最强的经济体,"Lloyds Bank Corporate Markets分析师在至客户的报告中称.

官方贸易数据显示,中国2011年对葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙等爆发问题国家的出口额合计为623亿美元,不到GDP的1%.对德国的出口额为764亿美元.

此外,发展中经济体的需求强健,世界银行估计,发展中经济体过去五年对全球进口成长贡献高达70%.

驻纽约咨询公司High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg认为,有关资本外流威胁的论调并不合理.基於人民币仍稳步升值和其他地区的风险,他无法理解外国投资者为什麽要逃离中国.

"即便中国今年的GDP放缓--我们不太相信会是如此--但中国成长速度仍将快於世界上其他任何主要经济体.几乎笃定会有巨大的资本实质报酬率.中国仍是躲开欧元区问题的避风港.我们不太相信投资者会放弃中国,"他在客户报告中写道,(完)