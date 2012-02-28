〔路透专访〕泰国未来五年糖产量每年将稳增约5%--业内人士

路透曼谷2月28日电---泰国甘蔗和食糖协会办公室(Office of Cane and Sugar Board,OCSB)的一位高层官员周二称,泰国未来五年的糖产量预计每年将增长约5%.
"我们希望产量每年能稳定增长约5%,那就是说,从现在起每年糖产量应会超过1,000万吨,"OCSB秘书长Prasert Tapaneeyangkul对路透表示.
泰国是全球第二大糖出口国.据OCSB数据,泰国预计在当前2011/12种植年度将生产990万吨糖,规模创纪录,高於之前一年的960万吨.
目前尚无有关2012/13种植年度产量的正式预估,但交易商和业内人士预计至少有900万吨.
Prasert称,受城市化进程影响,泰国用於农业的土地有限,因此泰国需要提高产量和商业甘蔗含糖率,出产更多糖.
鉴於产能限制,泰国糖产量预计将在2017年左右趋於平稳.
Prasert称,"产量料在五年内触及约1,200万吨的峰值,届时,我们需要考虑如何通过科学手段来进一步提高产量."
尽管巴西和印度等国的糖产量增加,Prasert不认为今年全球糖价会大幅下降.
国际糖业组织(ISO)上周将2011/12年全球糖供应过剩量从446万吨上修至517万吨.
Prasert赞同ISO的预估,但他不认为517万吨的供应过剩量会压低糖价.他认为糖价不会跌至每磅20美分下方.
洲际交易所(ICE)3月原糖期货合约SBH2周一收报26.50美分,当日曾触及四个月高位26.69美分.[ID:nCN1414078](完)
--编译 白云;审校 蔡美珍