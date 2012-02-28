〔中国债市动态〕现券收益率窄幅整理,资金面虽宽但谨慎心态致交投不旺

路透上海2月28日电---中国银行间债市周二央票等主要利率产品收益率窄幅整理,因下调存款准备金率对资金面缓和作用过後,机构转为关注中国经济增长及央行未来政策调控等基本面,观望态势下交投愿意不足.
交易员并称,一级市场方面,今日招标的五年期国开浮息债中标利差虽略高预期,但因幅度有限,而目前二级市场交投较为清淡,因此所受影响尚不明显.
银行间资金市场质押式回购CNREPO=CFXS中,隔夜跌逾30个基点(bp),但七天期品种变化微弱.市场人士认为,降准後资金面明显松弛,但隔夜资金利率有超跌的现象,未来与七天期品种间的价差有望收窄.[ID:nCN1415082][CN/CM]
华北一银行交易员称,今日现券变化不大,基本"延续昨天的情况."
业内人士周二透露,国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差72个基点(bp),高於69bp的预测均值.[ID:nCN1414780]
北京时间10:20,剩余期限不到9个月的央票1101088券最新双边报价tCN1101088=CFXM为3.4651%/3.4450%,上日尾盘为3.4700%/3.4400%;长端方面,剩余期限近9.5年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.5550%/3.5250%,买卖价差较上日尾盘的3.5800%/3.4800%缩窄.
央行上周五(24日)下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.预计向金融系统注入资金约4,000亿元的流动性.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红