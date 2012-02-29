旅游明信片：48小时畅游米兰

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Mark Meadows

路透米兰电---人们提到意大利第二大城市米兰，最先想到的是时装秀、脱脂拿铁和批萨，但真实的米兰并非如此。

这并不是说米兰令人失望。相反，免费参观鲜为人知的大城堡，或运河区的酒吧，往往令游人感到惊讶。

路透本地通记者将带领您在米兰进行48小时的精华游。

周五

晚7点：鉴於米兰总被看作商务之都，因此找到性价比高的酒店不是很容易。但中央火车站周边有不少选择，而且那里不再那麽脏乱。

中央火车站规模宏大，建筑惊人，本身就是一个景点。受华盛顿联合火车站和意大利独裁者墨索里尼影响，中央火车站堪称全球之最。

出站打车前往Via Brera步行区，前去享受米兰式欢乐时光。

米兰人喝酒不多，所以酒吧为了吸引客人，会提供免费的意大利面、米饭或小三明治等食物。你要做的就是，点一杯价格极贵的饮品，然後尽情享受免费食物。选择坐在露天区也很不错，即使在深秋。

晚9点：如果你仍然很饿，那麽转角沿着鹅卵石小路，走到Via Mercato或加里波第道(Corso Garibaldi)，那里有不少就餐选择。

意大利北方人吃批萨没有南方人吃得多。这条街上有几家餐馆提供传统的米兰菜，例如番红花烩饭等。

如果你想过夜生活，从加里波第道走到科莫道(Corso Como)，这条步行街上都是酒吧，还有两家夜店。价格仍然很贵，但环境很好。

周六

早9点：找一家从不晚上营业的意大利传统酒吧，喝杯咖啡，吃个羊角面包。意大利没有星巴克，那里的咖啡厅风格迥异，菜单也是如此。大多数意大利人最需要的是一杯espresso。

从中央火车站，沿着Via Vittor Pisani和Via Turati走到加富尔广场(Piazza Cavour)，穿过拱门进入Via Manzoni，这是时尚汇聚区，不要指望衣服明码标价，需要亲口询问。

中午：如果没有因为购物而累垮，往南走不远，就来到斯卡拉广场(Piazza della Scala)，全球知名的斯卡拉歌剧院就坐落于此。

你可能不会一下子就看到歌剧院，因为这个建筑并不起眼，也没有什麽标识，但这正是其魅力所在。别以为你进去就能买票，演出票很快就会售罄，最好提前几周在网上预订。(here)

周边就餐的选择很多，尤其是小巷内。

下午2点：大教堂广场(Piazza Duomo)离这里不远。在这个主广场上，鸽子的数量和游人一样多。大教堂外观如此与众不同，你一定会对它很着迷。教堂可以免费参观，但请不要裸露肩膀和膝盖。登高远眺，可以俯瞰烟雾缭绕的城市。

附近的伊曼纽尔二世拱廊(Galleria Emanuele II)是一座神奇的带顶棚的购物中心，不要坐下来吃饭，价格贵得离谱。走到拱廊中央，按照米兰最古老的传统，脚跟在地板马赛克公牛的生殖器部位转三圈，会给你带来好运。

公牛代表米兰北部另一座城市：都灵。

下午4点：沿着Via Mercanti和但丁路(Via Dante)漫步，喷泉後的斯福尔扎城堡(Castello Sforzesco)就会映入眼帘。城堡後的森皮奥内公园(Parco Sempione)很适合吃冰淇淋、晒日光浴或漫步。

晚6点：打车回酒店梳洗一番，准备好欣赏你从未见过的景色：米兰的运河。

晚9点：威尼斯并不是意大利唯一有水路的城市。在米兰Naviglio地区，在两条运河的两岸，到处是酒吧和餐馆。用餐後，穿过高耸的城市之门提齐内塞门(Porta Ticinese)，沿着提齐内塞门道，直到来到另一座老城门形状的建筑前。

这里是圣罗伦佐教堂(Basilica di San Lorenzo)，米兰的年轻人晚上来到这里，畅饮从周边小店买来的啤酒。

周日

早9点：如果你提前数月在网上预订(here)，现在是去欣赏达·芬奇的名作《最後的晚餐》的好时候，这幅作品位於米兰一座教堂的餐厅。你与另外约10名游客可以在这里参观10分钟。

上午11点：要是没能订到票，而天气又不错，坐一小时火车，到科莫(Como)转转，绝对不虚此行。这座美丽的小镇座落在科莫湖南岸，青山绿水相映成趣，那里的冰激凌非常棒，一如这里的建筑。

下午4点：回到米兰，告别这座城市前，在布宜诺斯艾利斯道(Corso Buenos Aires)漫步，与米兰其它购物街相比，这里的价格相对还比较便宜。(完)