〔新债招标〕中国国开行五年定存浮息债利差超预期,投资价值偏弱(更新版)

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* 国开行五年期浮息债利差72bp,预期为69bp
* 浮息债认购倍数2.1倍
* 政策金融债供应偏大,且浮息债投资价值减弱
路透北京2月28日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的五年期定存基准浮息债结果高於预期.今年政策性金融债供应量偏大,加之近期浮息债相对於固息债的投资价值有所减弱,此类债主要需求方--投资盘对其提出了更高的收益要求.
业内人士透露,国开行上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差72个基点(bp),高於69bp的预测均值;投标倍数为2.1倍.
"最近(债市)行情不好,固定(收益率)往上,定存浮息债市场流动性不好,大家会要流动性溢价的,"华东地区一银行交易员表示.
多位参与投标人士反馈的情况显示,该期债的需求集中於投资账户;2.1倍的认购倍数确实偏好,但考虑到83亿元的基本承销额,该期债的主动投资量并不是很大.
中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线最新报价显示,五年期最新利差为70.12bp.
剩余期限约5.19年的一年定存基准浮息金融债100211券CN100211=CFXM最新双边报价收益率为4.2300%/4.2200%;昨日收盘在4.2150%/4.2150%,对应的利差为71.5bp.
本次招标的国开行今年第10期金融债,具体条款如下:
第10期
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发行总量 不超过150亿元
期限/计息方式 五年/浮息
利率基准 一年定期存款利率
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
缴款/起息日 3月5日
分销期 2月29日-3月5日
上市日 3月9日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽