《热点透视》促增长,欧洲经济的远虑与近忧

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 艾茂林

路透伦敦2月27日电---欧洲需要一份经济增长战略.短期来讲,就是防止出现财政紧缩漩涡.长期而言,意味着进行结构性改革并致力於打造真正的单一市场.本周的欧盟峰会,提供了一次瞄准这两个目标的机会.

欧元区危机也许正在消退.上周围绕向希腊发放1,300亿欧元援金达成协议,令该国问题暂时得解,这是激发乐观情绪的最新原因.但只要欧元区经济无法实现增长,就始终存在重陷危机的危险.欧盟执委会预估今年整个欧盟地区经济零增长,而包括意大利和西班牙在内的几个国家还可能萎缩.

欧洲央行(ECB)在圣诞节前提供5,000亿欧元三年期资金,并承诺本周再进行一次类似注资,提振了金融市场人气.其中部分资金将流入实体经济.但货币政策放松的同时,财政政策却紧绷.欧盟27国中至少有23国正处於"超额赤字程序"(excess deficit procedure),即要求这些国家在未来一年左右将年度借款规模与国内生产总值(GDP)之比压低至3%以下.按照所谓的"六项规则"(six pack)财政纪律机制,若一国未能按达到财政紧缩要求,便可能被罚款.

平衡预算的想法固然好,但问题在於,如果过度紧缩,经济可能被拽入更深的衰退泥淖.税收减少,意味着政府甚至更难实现预算平衡.如果还必需紧缩,那只会进一步压制经济.合理的作法是,像西班牙这种尤其容易遭到本轮漩涡破坏的国家,削减赤字所花的时间可以更长一点,但前提是他们是真的在应对国内结构性问题,例如应对耗资过大的养老金体系或僵硬的就业市场.

有初步迹象表明,决策者在逐渐转变思路,向这一办法靠拢.意大利备受尊敬的新任总理蒙堤在试图说服德国总理梅克尔经济政策不仅仅是财政紧缩,似乎取得一些进展.与此同时,负责执行超额赤字程序的欧盟执委会,对西班牙的态度也模棱两可起来.

话虽如此,但财政紧缩纯属欧洲自找的,想要逃避并非易事.当年成立欧元区时,对成员国政府的规定是将赤字/GDP之比维持在3%下方.几年之内,这些规定就被忘到九霄云外,助燃了当下这场债务危机."六项规则"以及拟议中的更严格财政纪律新约,背後的宗旨是以更具约束力的形势重新实施这些规定.如果一看到麻烦苗头,就舍弃这件"紧身衣",那当局的公信力就会完全丧失.

必须找到办法来完成这项不可能完成的任务.最佳途径就是让欧洲领袖们认可重要的是中期而非短期财政审慎.这不仅利好短期经济增长,帮助确保当前温和放缓不会变本加厉.而且,像提高退休年龄和让更多年轻人参与工作这类政策,还将提高欧洲的长期潜能.

但还需做得更多.对抗欧洲增长疲软的最重要方法就是完善欧洲单一市场,这个市场要覆盖欧盟27国,而非只是欧元区17国.从1992年单一市场创建到今年已有20年,但各自为政现象仍十分严重.例如规管职业多达4,600个,创立企业所需花费是美国的近四倍.据英国政府数据,若创建真正的单一市场,清除所有限制协议并简化监管,则欧盟GDP可望提高8,000亿欧元或近7%.

近年来,为单一市场议程注入新活力的相关尝试纷纷受挫.比如2000年的里斯本议程,决心在2010年前将欧盟打造为"全世界最具竞争力和活力的知识经济社会".这一尝试以失败告终.既得利益挫败了多数改革提议.

不过,这一计划或许有重新发起的可能.英国首相卡梅伦肯定将在本周峰会上力推此计划.虽说考虑到最近几月英国首相在如何对抗欧债危机的问题上被孤立,英国推崇该计划的意义不大.但这一次他并非孤军奋战.还有其他11位领导人与他一起致信倡导促增长措施.

蒙堤是卡梅伦的最重要盟友.这位意大利总理对单一市场充满激情,两年前就曾拟定振兴蓝图.他曾花大量时间思考如何在赢家和输家间进行平衡,让各方都能从单一市场获益.而他的话在欧洲也越来越具份量.关键在於如何把德法两巨头争取过来,这是个棘手的政治议题.但无论近忧也好远虑也罢,欧洲最需要的都是经济增长.领袖们应当直面挑战.(完)