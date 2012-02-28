〔美国个股〕麦当劳称今年中国新开225-250家店,提高特许店比例(更新版)

(新增高层评论和背景)

* 今年在中国新开225-250家店

* 今年新提供1.5万个工作岗位

* 增加特许经营餐厅的数量

路透上海2月28日电---美国快餐业龙头--麦当劳(MCD.N)周二宣布,2012年将携伦敦奥运会的契机加快在中国发展,计划在中国投资比上年增加50%,并新开225-250家店,提供1.5万个新增工作岗位.

麦当劳(中国)有限公司首席执行官曾启山并指出,今年计划增加特许经营餐厅的数量.进入中国已22年的麦当劳,只有到去年才首次将特许经营模式引入中国,目前仅有七位被特许人和两位被特许发展商,共经营36家餐厅.

"目前而言,特许餐厅还是一个低比例,但我认为在非常短的时间内,我们将可以达到一定的比例,"他在接受路透采访时表示.

自1990年在深圳开设首家店以来,麦当劳已在中国开设逾1,400家店,拥有员工8万多名,其中2011年新开200家店,创中国年度开店新纪录.中国已成为麦当劳继美国和日本之後的全球第三大市场,公司正计划2013年在中国拥有2,000家餐厅.

麦当劳的竞争对手百胜集团(YUM.N)旗下各品牌,如肯德基、必胜客、东方既白及小肥羊等,在中国共有约4,500家店.中国市场已是百胜公司营收的最大贡献地区.

曾启山还表示,今年中国麦当劳的形象升级店将达120家,同比增加20%.形象升级计划是指麦当劳引入欧洲和澳洲的设计,并增添无线上网,麦咖啡等特色服务,以满足消费者不断变化的需求.

另外,今年计划的新开餐厅中将有约40%的"得来速"汽车餐厅,这将为更多中国就餐者带来"不用下车,美食到手"的体验,亦适应中国作为全球最大汽车消费市场的现状.

"2012是一个令人激动的奥运年,也是我们不断奋斗,实现金牌服务的一年."他称.不过麦当劳方面未提供今年具体投资金额数据.

自1976年起,麦当劳成为奥运会多年来不变的官方合作夥伴,目前其奥运全球合作夥伴资格已延续至2020年.今年伦敦奥运会,将有2,000名麦当劳员工组成的团队提供服务,为史上规模最大一次,超过2008年北京奥运会时1,400名的规模.(完)