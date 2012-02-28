〔中国票据市场〕转贴利率微跌,贷款投放力度弱为收票提供空间

路透上海2月28日电---中国票据市场转贴利率周二微跌.市场人士反映,目前企业贷款需求偏少,致使金融机构信贷投放规模有限,并加大票据买盘力度.
"贷款放不出去,把规模让给票据了,"华东一银行交易员称.
他并指出,国内实体经济仍保持弱势,企业贷款需求少,加之金融机构存款增长乏力,令当前贷款增长较慢,进而为机构收票提供更大空间.不过,若资金利率进一步下探的动力减弱,则票据利率跌幅亦将受限.
中国大型票据专营机构--农业银行(1288.HK)(601288.SS)票据营业部最新报告认为,本周资金面明显改善,利率盘整後将续跌.虽然买入力度加大,但料实际成交有限.[CN/CPCN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 7.2514/6.7881 7.5922/7.1151 8.5407/7.8284
上日 7.2850/6.7973 7.6354/7.1612 8.5778/7.8720
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变动-3.36bp/-0.92bp -4.32bp/-4.61bp -3.71bp/-4.36bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.8895%,较上日的5.9095%续跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.3799/3.3082 3.3855/3.3315
上日 3.3809/3.3070 3.3890/3.3306
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
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