〔中国金融〕央行会通过公开市场扶助流动性,货币政策随基本面稳中求进(更新版)

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* 央行指若流动性紧张,会通过公开市场适时适度相助--交易商

* 央行官员表示,今年国内外宏观调控环境面临更大不确定性--交易商

* 跟着宏观调控形势的转变,货币政策将"稳中求进"

路透北京2月28日电---中国流动性的紧张与宽松,牵动着投资人的神经.在近日召开的中国央行公开市场一级交易商会议上,相关官员提到如果市场出现流动性紧张的状况,央行会通过公开市场操作相助.这无疑给市场人士吃下了一颗"定心丸".

三位了解情况的交易商表示,与会的央行官员表示,今年国内外宏观调控环境较去年面临更大的不确定性,需密切关注.如果市场出现流动性紧张的状况,央行会通过公开市场操作"适时适度出手相助".

央行官员在会上还指出,欧美经济的不确定性,国内经济增速连续四个季度回落,价格的敏感性在增强,居民消费价格指数(CPI)反弹的压力仍然存在,这些方面今年都需要密切关注.

"央行应对市场流动性紧张的办法很多,听下来,公开市场操作将是常用的放钱工具啦."一位了解会议情况的交易商表示.

路透联络央行新闻处,相关人士表示对具体专业会议的情况并不掌握.

**货币政策"稳中求进"**

去年四季度以来,根据国内外宏观调控环境的变化,央行及时采取了相应措施.央行官员在会上提到,首先是暂停了三年期央票的发行,然後是下调存款准备金率.本月下调存款准备金率,就是贯彻国务院一季度开始对宏观政策预微调的要求.

对於如何2012年的"稳中求进",与会官员解读指出,"稳中求进"应"稳字当头,保持政策的连续性;"进"不能单纯理解为政策放松,"稳"和"进"都是跟着形势转变而转变.

另一位了解会议情况的交易商表示,"总体感觉,就是坚持稳健的货币政策,不会紧,也不会松.货币政策或更有弹性,更重视逆周期操作".

中国国务院总理温家宝本月中表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.[ID:nCN1384262]12天之後,中国央行今年首次下调存款准备金率.[ID:nCN1398558]

至於2011年末广义货币供应量(M2)同比增速低於16%左右的目标,上述官员指出,这主要是受金融创新理财产品分流存款的影响,真实的M2增速应该不低.

2012年,央行设定的M2增长目标为约14%,略高於去年的实际增速.[ID:nCN1391438](完)