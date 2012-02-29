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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 08:19 BJT

〔英国数据〕2月消费者信心持於七个月高点--GFK NOP

路透伦敦2月29日电---市场研究机构GfK NOP周三表示,英国2月消费者信心指数持稳於1月所及的七个月高位,使得消费升温的迹象可能暗示经济开始稳固复苏的希望得以维持.

以下为数据表格:

2月 1月 12月 11月 10月 9月

GfK消费者信心指数 -29# -29# -33 -31 -32 -30

个人财务

过去12个月 -21* -22 -23 -23 -24 -24

未来12个月 -6** -9 -10 -10 -10 -10

经济状况

过去12个月 -60 -58 -62 -61 -62 -58

未来12个月 -29 -33 -41 -33 -31 -27

大额采购意愿 -27 -22 -31 -27 -32 -28

# 整体消费者信心指数为2011年6月以来最高

* 过去12个月个人财务指数创2011年6月来最高

** 未来12个月个人财务指数创2011年5月来最高.(完)

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--编译 王兴亚;审校 张涛

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