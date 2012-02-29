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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 08:46 BJT

〔表格〕澳洲1月经季节调整民间信贷较上月增长0.2%,略低於市场预估

路透悉尼2月29日电---澳洲央行周三公布,1月经季节调整民间信贷较前月增长0.2%.路透调查预估为增长0.3%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

1月 12月 2012年1月/2011年1月

信贷总额 +0.2 +0.3 +3.5

房屋信贷 +0.5 +0.4 +5.3

其他个人用途信 -0.2 -0.1 -1.3

企业信贷 -0.2 +0.3 +1.4 (完)

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--编译 李婷仪;审校 张若琪

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