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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 08:40 BJT

〔表格〕澳洲1月经季节调整後零售销售较前月增长0.3%,符合预估

路透悉尼2月29日电---澳洲统计局周三公布,澳洲1月经季节调整後零售销售较前月增长0.3%,与路透调查预估一致.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 1月 12月 较前月变动(%) 2011年1月

(经季节调整) 20.95 20.89 +0.3 20.39 (完)

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--编译 王兴亚;审校 张若琪

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