(重发)〔东京汇市〕日本出口商月底买盘提振日圆,但涨势受美元空头回补抑制

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* 出口商买入日圆令美元/日圆承压,但空头回补有所助益

* 欧央行挹注流动性前意大利将标债

路透东京2月28日电---日圆周二自上日所及九个月低位进一步回升,交易商称受日本出口商月底买盘提振,但对冲基金的空头回补促使其回吐稍早部分涨幅.

日本创纪录的贸易逆差、经常帐盈余缩小、及日本央行意外放宽政策等因素,共同引发了日圆跌势,令其料创下逾两年来单月最大跌幅,尽管下跌後出现明显修正.

虽然交易商认为日圆弱势将持续,但目前美元/日圆JPY=下跌0.2%,报80.44日圆,由上日触及的81.66高位下滑.

美元兑日圆一度低见80.01日圆,但随後反弹,受轧平对冲仓位的日本投资者美元买盘的支撑.

"美元/日圆2月急升後自然回落,而日本出口商又加剧了该跌势,"三菱东京日联银行分析师Sumino Kamei称.

美元升势在81.62强劲技术阻力位略上方止步,该阻力位是美元由2011年高位跌至当年低点的61.8%回档位.

美国经济好转迹象及油价上涨,亦对日圆造成压力,日圆本月以来跌幅仍超过5%.

交易商称,这些因素仍完好无损,日圆反弹或短暂,因欧洲央行本周释放流动性将进一步支撑风险偏好.

三菱东京日联银行分析师Sumino Kamei称,"目前回撤相当温和,若日内能在80日圆上方,未来几周日圆将会进一步下滑."

美元技术支撑在80.10日圆附近区域,包括周一低点80.13和日线一目均衡转换线80.01.

杠杆账户空头回补操作和日本进口商的日圆卖盘,推动欧元兑日圆EURJPY=R升至108.18日圆,较纽约尾盘上涨0.2%,但仍远低於周一所及四个月高位109.95日圆.

欧元/日圆支撑位在200日移动均线切入位107.75.收盘低於该水准则是欧元空头信号.

浏览欧洲央行相关图表,请点选:(link.reuters.com/neg32s)

浏览日圆汇率相关图表,请点选:(link.reuters.com/fav65s)

浏览日美公债收益率相关图表,请点选:

(link.reuters.com/vyn66s)

浏览日圆、美国/日本公债利差相关图表,请点选:

(link.reuters.com/vyf36s)

**等候欧央行行动**

美元兑日圆处於守势,欧元兑美元勉力上涨,但在欧央行注入更多低成本资金之前,交易员仍在观望.央行的流动性挹注可能进一步支撑风险偏好.

交易员称,标准普尔下调希腊评级至"选择性违约"的消息基本没有令人感到惊讶,因人们普遍预计,希腊减轻债务负担的努力将会引发降评行动.

欧元兑美元EUR=报1.3441,从周五所及近三个月高位1.3487回落,纽约尾盘报1.3397.

欧元首道支撑在近期低点1.3357-66区域,1.3291为为2月16-24日涨势的38.2%回档位.

路透调查,受访交易员预期银行业将从欧洲央行借出约5,000亿欧元资金,与去年进行的上一次操作规模相当.该举措料会为欧元区各国找到主权危机解决办法赢得更多时间.

"我们猜测最有可能在3,000-4,000亿欧元区域,我们预计短期市场反应将取决於这对近期风险题材涨势的支持度."

"从这个角度看,如果最後数字等於或高於我们的猜测,日圆交叉盘将进一步走软,如果数字在1,000-2,000亿欧元水平,则会上涨."

就在标准普尔调降希腊评级数小时前,德国议会以496对90票批准对希腊的第二轮抒困计划.

标普称,如果接受希腊旧债换新债计划的债权人比例达到要求,将上调该国评级至CCC.不过,如果达不成协议,或将导致希腊无法偿债而违约.预计协议将在3月12日前达成.

澳元兑美元AUD=D4涨0.3%,报1.0780,高於周一低点约1.0650,但仍处於1.0600-1.0845美元的近期区间内.

周二焦点是意大利公债标售,估计规模为62.5亿欧元.

纽约 当日 今年来 2011年

0813GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3450 1.3399 +0.38 +3.90 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.71 80.54 +0.21 +4.90 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 108.53 107.92 +0.57 +9.00 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.8956 0.8995 -0.43 -4.48 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5866 1.5819 +0.30 +2.13 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9950 0.9989 -0.39 -2.38 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0775 1.0754 +0.20 +5.38 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8408 0.8393 +0.18 +8.02 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.940 86.630 +0.36 +10.55 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.860 67.600 +0.38 +13.42 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.02 127.41 +0.48 +7.10 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2811 1.2805 +0.05 -2.40 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李爽/梁睿雪/侯向明/艾茂林/程琳 审校 隋芬/王洋/白云/艾茂林

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