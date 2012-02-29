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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 16:32 BJT

〔中国新债〕财政部下周三将发行280亿元固息国债,期限七年

路透北京2月29日电---中国财政部周三公告称,将於下周三(3月7日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币固息国债,期限七年.

财政部公告显示,该期债为财政部今年第五期记账式附息国债,利息按年支付.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债竞争性招标时间为3月7日上午9:30-10:30,3月8日开始发行并计息,3月12日发行结束,3月14日起上市交易.(完)

参看详情,请点选中国财政部网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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